TPHCM tổ chức chương trình countdown đón năm mới 2022 không khán giả

Chiều 30/12, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 và phục hồi kinh tế TPHCM (ban chỉ đạo) tổ chức buổi họp báo nhằm cung cấp thông tin về diễn biến dịch bệnh trên địa bàn. Đây là buổi họp báo định kỳ cuối cùng của ban chỉ đạo trong năm 2021, trước khi bước sang một năm mới với nhiều dự định, kế hoạch lớn để đẩy mạnh việc khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tại buổi họp báo, ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TPHCM, cho biết, UBND thành phố đã có quyết định chính thức về việc tổ chức chương trình countdown đón năm mới 2022.