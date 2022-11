TPHCM tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về an ninh năng lượng

Mức dự phòng điện tại TPHCM đã giảm so với giai đoạn trước đây. Địa phương tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong việc đảm bảo an ninh năng lượng khi lưới điện quốc gia gặp tình huống bất lợi.

UBND TPHCM vừa có văn bản khẩn gửi các Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng Tổng Công ty Điện lực thành phố về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến tình hình cung cấp điện trên địa bàn năm 2022-2023, có xét đến năm 2025. Động thái trên được đưa ra sau khi Tổng Công ty Điện lực TPHCM báo cáo hàng loạt vấn đề làm ảnh hưởng đến tình hình cung cấp năng lượng. Đơn vị này cũng nhiều lần kiến nghị giải quyết những khó khăn, vướng mắc về vấn đề quy hoạch, thủ tục đầu tư các dự án lưới điện. Tổng Công ty Điện lực TPHCM nêu rõ, từ năm 2016 đến nay, thời gian triển khai thủ tục đầu tư xây dựng của các dự án lưới điện 110kV, 220kV tại TPHCM ngày càng kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng hoàn thiện các chỉ tiêu quy hoạch phát triển lưới điện quốc gia và quy hoạch phát triển lưới điện TPHCM. Tổng Công ty Điện lực TPHCM phản ánh thời gian làm thủ tục đầu tư xây dựng các dự án lưới điện ngày càng kéo dài (Ảnh: EVN). Đơn vị này nhận định, vấn đề trên sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong việc đảm bảo an ninh năng lượng cho TPHCM, đặc biệt là khu vực trung tâm hành chính, trong giai đoạn 2022-2025 khi xuất hiện các tình huống bất lợi trên lưới điện quốc gia. Đồng thời, việc chậm đưa vào vận hành các trạm biến áp 110kV, 220kV trọng điểm đã làm mức dự phòng điện cho TPHCM bị giảm từ 40% đến 45% (trước năm 2016) xuống còn 37% đến 43%. Từ các vấn đề này, UBND TPHCM yêu cầu Giám đốc Sở QHKT và Giám đốc Sở TN&MT cùng các bên liên quan nghiên cứu, tham mưu các kiến nghị của Tổng Công ty Điện lực thành phố đối với công tác lập, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, quy hoạch chi tiết 1/500. Đơn vị quản lý, vận hành mạng lưới điện tại TPHCM đã kiến nghị UBND thành phố chấp thuận triển khai đầu tư xây dựng các dự án cấp bách ngay sau khi các sở, ngành có ý kiến đồng thuận. Việc thực hiện cần được triển khai song song với quá trình làm các thủ tục điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết. Về lâu dài, Tổng Công ty Điện lực TPHCM kiến nghị các sở, ngành, quận, huyện cập nhật, đồng bộ quy hoạch phát triển lưới điện quốc gia, quy hoạch phát triển điện lực TPHCM vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2025. Việc này nhằm giải quyết dứt điểm việc bất đồng bộ giữa các loại quy hoạch như hiện tại. Đồng thời, UBND TPHCM giao Sở KHĐT chủ trì, phối hợp các bên để nghiên cứu, tham mưu đề xuất của Tổng Công ty Điện lực thành phố liên quan đến thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án xây dựng lưới điện. Theo đó, Tổng Công ty Điện lực TPHCM đã kiến nghị được địa phương xem xét ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư chung cho các dự án đầu tư xây dựng lưới điện trọng điểm theo từng năm. Từ đó, ngành điện lực có thêm cơ sở để đầu tư các công trình lưới điện phục vụ đời sống, dân sinh trên địa bàn.