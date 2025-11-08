TPHCM: Thêm 22 dự án với quy mô 20.000 căn nhà ở xã hội

Ngày 11/8, Sở Xây dựng TPHCM cho biết, đang tham mưu, rà soát các quỹ đất do nhà nước quản lý, quỹ đất các dự án nhà ở thương mại, trong đó dành 20% cho nhà ở xã hội. Ngoài ra, căn cứ vào quy hoạch đô thị của TPHCM sau khi hợp nhất cũng đã rà soát một số khu đất làm cơ sở để kêu gọi đầu tư.

Sở Xây dựng cũng đang bám sát Nghị quyết 201 của Quốc hội về thí điểm thực hiện nhà ở xã hội. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2025, TPHCM có khả năng sẽ hoàn thành thêm 6.300 căn nhà ở xã hội và dự kiến cấp giấy phép xây dựng cho 22 dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 20.000 căn.

Về nội dung kêu gọi cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ, hiện nay Sở Xây dựng TPHCM đang rà soát các chung cư được xây dựng lại từ năm 1994 trở về trước. Hiện, TPHCM có khoảng 500 căn chung cư trong diện này. Sau khi hoàn thành công tác kiểm định, Sở Xây dựng tham mưu thủ tục phá dỡ để xây dựng lại.