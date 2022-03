TPHCM sẽ vượt qua đỉnh dịch Omicron trong 2 tuần tới

Về những biện pháp căn cơ, bà Mai nói rằng, thành phố sẽ tiếp tục mở đợt cao điểm mới về chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ, thực hiện đến hết ngày 31.3.2022. Nội dung của chương trình sẽ là đi từng ngõ, gõ từng nhà, lập danh sách nhóm nguy cơ, thực hiện tầm soát nhóm nguy cơ cao kịp thời phát hiện F0 và chủ động điều trị, phát hiện nhóm nguy cơ cao chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều tiếp tục vận động hoàn thành các mũi tiêm. Ngoài ra, có những giải pháp để hạn chế lây lan cho người nguy cơ cao từ những người trong gia đình.

Một nội dung nữa là thực hiện các biện pháp hạn chế nguy cơ lây lan từ trẻ em mắc COVID-19 sang nhóm nguy cơ. Theo nội dung này, thành phố sẽ có hướng dẫn chăm sóc trẻ em mắc COVID-19. Những hộ gia đình không đủ điều kiện cách ly trẻ với nhóm có nguy cơ cao thì cần cho trẻ nhập viện để điều trị. Các cơ sở y tế và trường học cũng sẵn sàng tiêm vaccine cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 11 tuổi.

Giữ vững vùng xanh

Hiện tại, TPHCM ghi nhận 13 phường, xã ở nguy cơ dịch cấp 3 (vùng cam) do số ca mắc COVID-19 tăng và tỉ lệ tiêm chủng không đạt. Cụ thể, so với tuần trước, thành phố tăng 13 phường, xã ở nguy cơ dịch cấp 3 (vùng cam), gồm: các phường 5, 7, 11, 12 (quận 10); phường An Lợi Đông, An Phú, Tam Phú, Tăng Nhơn Phú B (Thành phố Thủ Đức); xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh); phường 3 (quận 5); phường 11 (quận 11); xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn).