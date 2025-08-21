TPHCM sẽ bắn pháo hoa tại 4 điểm chào mừng Quốc khánh 2/9

Tuấn Kiệt| 21/08/2025 20:24

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, TPHCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 4 địa điểm, trong đó có 3 điểm tầm cao và 1 điểm tầm thấp.

Chiều nay (21/8), tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã công bố kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Theo kế hoạch, TPHCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 4 điểm, gồm 3 điểm tầm cao và 1 điểm tầm thấp. Ba địa điểm bắn pháo hoa tầm cao dự kiến gồm: khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và quảng trường Trung tâm Bãi Sau (phường Vũng Tàu).

w phao hoa 108070.jpg
Pháo hoa rực sáng bầu trời trung tâm TPHCM dịp lễ 30/4 vừa qua. Ảnh: Nguyễn Huế

Điểm bắn tầm thấp ở Công viên Văn hóa Đầm Sen, phường Bình Thới. Thời gian bắn pháo hoa diễn ra trong 15 phút, bắt đầu từ 21h. Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao, Bộ Tư lệnh Thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện.

Trước thời điểm bắn pháo hoa, TPHCM cũng dự kiến tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt vào 19h30 tại ba địa điểm gồm khu vực đường Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), sân khấu ngoài trời thuộc Công viên trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Thuỳ Vân (phường Vũng Tàu).

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/tphcm-se-ban-phao-hoa-tai-4-diem-chao-mung-quoc-khanh-2-9-2434570.html
