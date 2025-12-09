TPHCM sẵn sàng nâng tầm quan hệ hợp tác với các địa phương của Australia

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, đồng chí Trần Lưu Quang chào mừng, đánh giá cao chuyến thăm và làm việc tại Thành phố của Toàn quyền Australia và phu quân, coi đây là dấu mốc quan trọng, mở ra chương mới cho quan hệ hợp tác giữa TPHCM và Australia, góp phần làm sâu sắc hơn tình hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Australia.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và Toàn quyền Australia Sam Mostyn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chúc mừng thành công của các cuộc hội kiến, hội đàm hiệu quả của Toàn quyền Australia với các nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam tại Hà Nội, đồng chí Trần Lưu Quang cho biết, TPHCM - trung tâm kinh tế phát triển năng động hàng đầu của Việt Nam, sẽ là một trong những trọng điểm triển khai các kế hoạch hợp tác phát triển giữa Việt Nam và Australia.