TPHCM ra tối hậu thư cho khu 'đất vàng' Thương xá Tax

Theo ông Nghĩa, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và Sở Tài chính rà soát toàn diện hồ sơ pháp lý, hiện trạng và điều kiện thực hiện dự án tại khu đất này.

Trên cơ sở kết quả phối hợp của các sở, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản báo cáo UBND TPHCM về đề xuất hướng xử lý. Đến ngày 29/9/2025, Chủ tịch UBND TP đã có văn bản số 2353, nêu rõ hai hướng chỉ đạo chính.