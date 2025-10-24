TPHCM quyết tâm đạt 100% văn bản điện tử có chữ ký số trong hệ thống hành chính

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, UBND thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số thành phố kiểm tra, rà soát và đôn đốc các đơn vị, đảm bảo các chỉ tiêu đề ra.

Đáng chú ý, Sở Tài chính được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện ngay việc ký số và trả kết quả điện tử đối với tất cả hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số thành phố. Nhiệm vụ này phải được hoàn thành chậm nhất vào ngày 25/10.

Ngoài ra, nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ còn được giao tham mưu UBND thành phố văn bản hướng dẫn triển khai cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính dưới dạng bản điện tử. Mục đích là công khai để cá nhân, tổ chức biết, sử dụng thay thế và có giá trị tương đương bản giấy trong các giao dịch hành chính, dân sự trên địa bàn. Thời hạn hoàn thành nhiệm vụ này trước ngày 30/10.

Việc ký số đồng bộ 100% văn bản điện tử giúp tăng tốc độ xử lý công việc nội bộ và là nền tảng để TPHCM hướng đến chính quyền số, phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả hơn.