TPHCM quyết định tiếp tục duy trì Tổ công tác tháo gỡ vướng mắc bất động sản

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TPHCM vừa ký công văn gửi các sở, ngành liên quan về kết quả hoạt động của Tổ Công tác giải quyết các nội dung liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho tổ chức, cá nhân tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn TPHCM (Tổ Công tác 5013) và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới.

Theo đó, Tổ Công tác 5013 được thành lập theo quyết định số 5013/QĐ-UBND ngày 5/11/2024, có nhiệm vụ giải quyết các nội dung liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho tổ chức, cá nhân tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn.