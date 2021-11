TPHCM: Quán bar, karaoke, vũ trường, massage được mở lại ở "vùng xanh"

Your browser does not support the audio element.

Ngày 16/11, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, đã ký quyết định ban hành quy định tạm thời các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn. Quyết định có hiệu lực ngay từ ngày ký.

Theo quyết định này, điều kiện chung để tham gia hoạt động khi áp dụng biện pháp theo từng cấp độ dịch trên phạm vi toàn thành phố là người tham gia các hoạt động phải tiêm ít nhất một mũi vaccine Covid-19 sau 14 ngày; người thuộc diện phải tiêm vaccine nhưng không thể tiêm do chống chỉ định cần có giấy xác nhận của cơ quan y tế; trẻ em chưa đến tuổi tiêm vaccine được tham gia các hoạt động cùng người lớn đã tiêm đủ liều vaccine.

Đối với các quy định tạm thời các biện pháp áp dụng theo từng cấp độ dịch trên phạm vi phường, xã, thị trấn, TPHCM cho phép các hoạt động trong nhà được mở lại ở nơi có cấp độ một của dịch Covid-19. Sức chứa tối đa của các hoạt động không hạn chế ở "vùng xanh" và giảm dần theo từng cấp độ dịch.