TPHCM nói về tiền đất tăng thêm hơn 5.000 tỷ của tòa tháp cao nhất Việt Nam

Sở Tài chính TPHCM cho biết, vừa qua, Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể TPHCM đã tổ chức thẩm định và thống nhất với phương án giá đất đối với Khu phức hợp Tháp quan sát (tên thương mại là Empire City gồm các lô 2-13, 2-14, 2-15, 2-16, 2-17, 2-18, 2-19, 2-20, 2-21) trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm làm cơ sở để thực hiện việc xử lý kinh tế đối với Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương.

Việc thẩm định do Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đề xuất và đây là dự án xác định lại giá đất theo kết luận 1037/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ. Trên cơ sở xác định lại giá đất, tổng giá trị tăng hơn 5.000 tỷ đồng.

Tổng giá trị tiền sử dụng đất của dự án Empire City tăng hơn 5.000 tỷ đồng.

Theo Sở Tài chính TPHCM, dự án trên có tiền sử dụng đất tăng cao và chủ đầu tư đã có nhiều kiến nghị. Tuy nhiên, việc xác định giá đất đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng như Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể TPHCM thực hiện theo đúng quy định. Do đó, cơ quan quản lý Nhà nước chưa có cơ sở để giải quyết các kiến nghị của chủ đầu tư.