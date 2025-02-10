TPHCM muốn thu ngàn tỷ từ đấu giá khu đất gần 3ha

UBND TPHCM vừa thông báo công khai việc lựa chọn nhà đầu tư đề xuất dự án đối với khu đất rộng hơn 2,92 ha cùng tài sản gắn liền với đất, tọa lạc tại phường Vũng Tàu.

Khu đất rộng hơn 2,92 ha là loại đất thương mại, dịch vụ đang do Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý. Hình thức cho thuê đất là cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Thời hạn sử dụng đất 50 năm, kể từ ngày ký quyết định cho thuê đất.

Giá tính tiền thuê đất và tài sản gắn liền với đất được phê duyệt là 1.064 tỷ đồng. Đây là giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quyết định 3509/QĐ-UBND ngày 26/12/2024 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Các tổ chức có nhu cầu thuê quyền sử dụng khu đất cùng tài sản gắn liền tại khu đất nói trên có thể nộp hồ sơ tại UBND TPHCM (số 86 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn hoặc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM ở số 1 Phạm Văn Đồng, phường Bà Rịa).