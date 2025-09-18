TPHCM muốn gỡ vướng xác định giá đất cho 100 dự án

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị xem xét sửa đổi quy định Luật Đất đai 2024, liên quan xác định giá đất để gỡ vướng cho gần 100 hồ sơ đất.
Theo UBND TPHCM, điều 63 Nghị định 102 quy định xác định giá đất theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) đối với đất được nhà nước giao, cho thuê trước Luật đất đai 2013. Thực tế triển khai thực hiện công tác xác định giá đất cụ thể trên địa bàn TPHCM hiện còn khoảng gần 100 dự án bất động sản áp dụng theo quy định trên.
Tuy nhiên, do thời điểm xác định giá đất cụ thể trong quá khứ (trước Luật Đất đai năm 2013), thời gian quá lâu nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu thập các thông tin cũ làm cơ sở để tổ chức xác định giá đất cụ thể và hầu như không thể thực hiện được.
Do đó, UBND TPHCM đã có công văn báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường những nội dung vướng mắc liên quan đến phương pháp áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất để áp dụng đối với các trường hợp trên theo quy định Nghị định 102.
Sau đó, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất đã có hướng dẫn thực hiện theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất đối với các trường hợp phải xác định giá đất cụ thể. Tuy nhiên, phương pháp này không thể thực hiện được do không thể thu thập được thông tin về các tài sản so sánh có tính chất tương đồng ở thời điểm quá khứ để áp dụng.
UBND TPHCM nhấn mạnh, sự bế tắc trong công tác tổ chức xác định giá đất cụ thể đã trở thành điểm nghẽn trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của TPHCM. Đến nay có hàng trăm dự án bất động sản trên địa bàn TPHCM đang trong tình đóng băng hoặc tạm dừng thủ tục pháp lý tiếp theo kéo theo nhiều hệ lụy.
Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên, UBND TPHCM tiếp tục có công văn báo cáo Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Đến ngày 15/8, Chính phủ ban hành Nghị định số 226 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2024. Tuy nhiên, nội dung UBND TPHCM báo cáo, kiến nghị sửa đổi, bổ sung điều 63 Nghị định số 102 vẫn chưa được sửa đổi, bổ sung.
Vì vậy, để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, UBND TPHCM đề nghị Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các bộ ngành liên quan sửa đổi, bổ sung điều 63 Nghị định số 102 theo hướng cho phép áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành năm 2015. Việc này đảm bảo phù hợp với giá thị trường và hài hòa lợi ích giữa nhà nước với nhà đầu tư.