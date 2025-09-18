TPHCM muốn gỡ vướng xác định giá đất cho 100 dự án

Sau đó, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất đã có hướng dẫn thực hiện theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất đối với các trường hợp phải xác định giá đất cụ thể. Tuy nhiên, phương pháp này không thể thực hiện được do không thể thu thập được thông tin về các tài sản so sánh có tính chất tương đồng ở thời điểm quá khứ để áp dụng.

UBND TPHCM nhấn mạnh, sự bế tắc trong công tác tổ chức xác định giá đất cụ thể đã trở thành điểm nghẽn trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của TPHCM. Đến nay có hàng trăm dự án bất động sản trên địa bàn TPHCM đang trong tình đóng băng hoặc tạm dừng thủ tục pháp lý tiếp theo kéo theo nhiều hệ lụy.

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên, UBND TPHCM tiếp tục có công văn báo cáo Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Đến ngày 15/8, Chính phủ ban hành Nghị định số 226 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2024. Tuy nhiên, nội dung UBND TPHCM báo cáo, kiến nghị sửa đổi, bổ sung điều 63 Nghị định số 102 vẫn chưa được sửa đổi, bổ sung.

Vì vậy, để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, UBND TPHCM đề nghị Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các bộ ngành liên quan sửa đổi, bổ sung điều 63 Nghị định số 102 theo hướng cho phép áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành năm 2015. Việc này đảm bảo phù hợp với giá thị trường và hài hòa lợi ích giữa nhà nước với nhà đầu tư.