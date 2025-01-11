TPHCM muốn ban hành bảng giá đất mới theo thủ tục rút gọn

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM vừa có văn bản số 10318 gửi UBND TPHCM về xây dựng bảng giá đất lần đầu trên địa bàn TPHCM, áp dụng từ ngày 1/1/2026 theo trình tự thủ tục rút gọn.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, hiện nay đơn vị đang đề nghị các xã, phường, đặc khu, Thuế TPHCM và các thuế cơ sở, Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM, các chi nhánh cùng các cơ quan liên quan khẩn trương cung cấp dữ liệu giá đất các tuyến đường, tuyến đường dự kiến và các dự án tái định cư.

Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM sẽ tổng hợp, tính toán, cân chỉnh đề xuất bảng giá đất áp dụng ngày 1/1/2026 và gửi dự thảo cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, đồng thời đăng tải dự thảo bảng giá đất lên Cổng thông tin TPHCM để lấy ý kiến rộng rãi cơ quan, tổ chức và nhân dân thành phố.