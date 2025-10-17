TPHCM mở rộng trục huyết mạch cửa ngõ lên 10 làn xe, vốn 21.700 tỷ đồng

Việc xây dựng đường trên cao và đường song hành được kỳ vọng sẽ tách biệt các luồng giao thông, giảm thiểu xung đột và chấm dứt tình trạng quá tải kéo dài trên tuyến đường huyết mạch này.

Về quy mô, dự án sẽ mở rộng tuyến đường hiện hữu từ 4-6 làn xe lên 10 làn xe, với mặt cắt ngang rộng 60m và vận tốc thiết kế 80 km/h. Đáng chú ý, dự án còn bao gồm việc xây dựng một đoạn đường trên cao dài 3,2km với 4 làn xe cùng với đường song hành hai bên, có vận tốc 60 km/h.

Theo kế hoạch được phê duyệt, quy trình chuẩn bị sẽ diễn ra gấp rút. Việc lập, trình thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự kiến hoàn thành trong quý 4/2025.

Tiếp đó, công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng BOT sẽ được hoàn tất vào quý 1, đầu quý 2/2026.

Sau khi hoàn thiện thiết kế xây dựng và lựa chọn nhà thầu, công trình sẽ chính thức được khởi công vào quý 4/2026.

Toàn bộ dự án được đặt mục tiêu hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2028, hứa hẹn tạo ra trục giao thông thông suốt, hiện đại, góp phần thúc đẩy kinh tế kết nối giữa TPHCM và các tỉnh lân cận.