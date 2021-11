TPHCM lý giải việc đóng cửa karaoke, vũ trường, massage sau một ngày mở lại

Your browser does not support the audio element.

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch Covid-19 chiều 18/11, ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố, cho biết, UBND TPHCM vừa ban hành văn bản quyết định tạm dừng các hoạt động karaoke, vũ trường, massage, quán bar.

Lý giải cho quyết định đóng cửa các loại hình trên sau một ngày cho phép hoạt động, ông Phạm Đức Hải phân tích, thành phố luôn có quan điểm là tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và người dân là trung tâm phục vụ. Tất cả chính sách thành phố đưa ra đều nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân.

"Hiện tại, chúng ta đang sống và làm việc trong bối cảnh mà dịch Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Nguyên tắc của thành phố là an toàn tới đâu, mở cửa tới đó và chỉ mở cửa khi thật sự an toàn", Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố nhấn mạnh.