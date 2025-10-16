TPHCM lập hội đồng thẩm định dự án đường sắt tốc cao nối trung tâm với Cần Giờ

Ngày 15/10, UBND TPHCM đã ban hành Quyết định số 2153/QĐ-UBND, chính thức thành lập hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án tuyến đường sắt đô thị nối trung tâm TPHCM - Cần Giờ.

Dự án này do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed đề xuất.

Mục tiêu của hội đồng là tổ chức thẩm định toàn diện hồ sơ theo quy định của pháp luật, sau đó trình UBND thành phố xem xét, quyết định.

Hội đồng thẩm định có 18 thành viên, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, nguyên tắc tập thể và biểu quyết theo đa số. Ông Nguyễn Công Vinh - Giám đốc Sở Tài chính làm chủ tịch hội đồng.