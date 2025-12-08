TPHCM lần đầu bắn pháo hoa hằng tuần tại khu đô thị phía Đông

12/08/2025 14:22

TPHCM - UBND TPHCM vừa có văn bản chấp thuận cho tổ chức bắn pháo hoa nổ tại Khu đô thị Vinhomes Grand Park (số 512 đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình).

tphcm-ban-phao-hoa.jpg

TPHCM cho phép bắn 1 điểm pháo hoa nổ tầm thấp, thời lượng 5 phút, diễn ra từ 21h đến 21h05 vào tối thứ Bảy và tối Chủ nhật hằng tuần, kéo dài từ ngày 16.8 đến hết ngày 31.12.2025. Ngoài ra, sẽ có một đêm bắn pháo hoa tương tự vào tối thứ Bảy, ngày 7.2.2026.

Bên cạnh các đợt bắn pháo hoa định kỳ vào cuối tuần, UBND TPHCM cũng đồng ý cho tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại Khu đô thị Vinhomes Grand Park vào các ngày lễ, gồm: Lễ Quốc khánh 2.9.2025; tối 4.10.2025; tối 21.12.2025; đêm Giao thừa Tết Dương lịch (31.12.2025).

Thời gian bắn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút, từ 21h đến 21h15.

UBND TPHCM giao Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố, UBND phường Long Bình phối hợp hướng dẫn Công ty Cổ phần Phát triển Thành phố Xanh (đơn vị tổ chức) thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật.﻿

