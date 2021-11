TPHCM kiểm soát dịch Covid-19 như thế nào sau ngày 15/11?

Your browser does not support the audio element.

Theo văn bản chỉ đạo của UBND TPHCM về việc mở lại các hoạt động kinh doanh ăn uống tại chỗ, đến hết ngày 15/11, việc thí điểm phục vụ đồ uống có cồn tại quận 7 và TP Thủ Đức sẽ hoàn tất. Sau quãng thời gian này, lãnh đạo quận 7 và TP Thủ Đức cần đánh giá, rút kinh nghiệm để thành phố tiếp tục triển khai, nhân rộng ở các địa bàn khác.

Trong các cuộc trao đổi với báo chí, lãnh đạo TPHCM cho biết, còn nhiều ý kiến bày tỏ chưa nên bán bia, rượu tại quán ăn tại chỗ, những băn khoăn này là chính đáng. Đối với các hoạt động, dịch vụ khác, thành phố cần chọn các giải pháp trên cơ sở được gì và mất gì nếu mở lại.

Tình hình dịch Covid-19 tại TPHCM có xu hướng phức tạp sau hơn một tháng mở lại các hoạt động (Ảnh: Phạm Nguyễn).

"Thông qua việc xét nghiệm, giám sát hàng ngày, thành phố sẽ phân vùng nguy cơ và điều chỉnh các hoạt động theo đúng tinh thần của Nghị quyết 128. Dự kiến đến ngày 15/11, thành phố sẽ công bố chính thức về các điều chỉnh trong thời gian sau đó" - ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TPHCM, chia sẻ.

Nguồn lây của những F0 từ đâu?

Bước sang tuần thứ 2 của tháng 11, những dấu hiệu phức tạp của dịch Covid-19 tại TPHCM được bộc lộ ngày càng rõ nét. Chỉ sau một tuần, ca mắc mới tăng nhanh ở các huyện Cần Giờ, Nhà Bè khiến cả 2 địa phương này tăng cấp độ dịch.