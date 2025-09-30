TPHCM gỡ vướng cho 54 khu đất để làm dự án bất động sản

HĐND TPHCM vừa thông qua danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn TPHCM năm 2025 (đợt 1) theo Nghị quyết số 171 năm 2024 của Quốc hội.

Theo đó, HĐND TPHCM đã chấp thuận thông qua danh mục 54/74 khu đất mà UBND TPHCM trình HĐND TPHCM cho phép thí điểm sử dụng đất nông nghiệp làm dự án nhà ở thương mại mà không nhất thiết có 100% đất ở như quy định của luật hiện hành.

Nghị quyết 171 cho thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất, thay vì phải có hoặc nhận chuyển nhượng 100% đất ở như luật hiện hành. Nghị quyết 171 cho phép tổ chức kinh doanh bất động sản được nhận chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với một, một số hoặc các loại đất sau đây để thực hiện dự án thí điểm (đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở, đất ở và đất khác) nếu khu đất phù hợp quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương.