TPHCM đón nắng đẹp 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch

Từ ngày 1/1/2022 đến ngày 3/1/2022, người dân TPHCM cùng cả nước sẽ trải qua kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch kéo dài 3 ngày. TPHCM được dự báo sẽ có thời tiết lý tưởng trong khoảng thời gian trên, tuy nhiên, người dân cần lưu ý một số vấn đề nhất định.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Lê Thị Xuân Lan, nguyên Phó phòng Dự báo - Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ - cho biết, trong 3 ngày nghỉ Lễ Tết Dương lịch, TPHCM sẽ có nắng đẹp, nhiều mây. Địa bàn có thể xuất hiện mưa rào nhẹ ở vài nơi, nền nhiệt độ ban ngày phổ biến ở mức 32-33 độ C.