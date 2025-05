TPHCM đối thoại để gỡ vướng sổ hồng cho 8 dự án

Gỡ vướng 8 dự án

Ngày 15/5, Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Môi trường TPHCM Nguyễn Toàn Thắng, (Tổ trưởng Tổ công tác 5013) đã chủ trì buổi làm việc đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản trên đất (sổ hồng) cho các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn.

Các dự án được xem xét tại buổi làm việc, gồm chung cư nhà ở xã hội phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức do Công ty CP Đầu tư Nam Phan làm chủ đầu tư; khu nhà ở Khang An, phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức do Công ty CP Đầu tư Địa ốc Khang An làm chủ đầu tư.

Dự án Khu dân cư số 1, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức do Công ty CP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích TP. Thủ Đức làm chủ đầu tư; dự án xây dựng nhà để bán, phường Cát Lái, TP. Thủ Đức giữa bên chuyển nhượng là Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ TPHCM (INVESCO) làm chủ đầu tư và bên nhận chuyển nhượng là Công ty CP Phú Gia.

Khu nhà ở Bình Hưng - Văn Lang, tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh do Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Văn Lang làm chủ đầu tư; chung cư C1, C2 và 36 căn nhà liên kế thuộc dự án khu nhà ở Gò Sao, số 9A phường Thạnh Xuân, quận 12 do Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Gia Cư làm chủ đầu tư.