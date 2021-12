TPHCM "dốc" bao nhiêu tiền phòng chống dịch Covid-19 năm 2021?

Your browser does not support the audio element.

UBND TPHCM vừa gửi công văn khẩn tới Bộ Kế hoạch Đầu tư để báo cáo thông tin đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với địa bàn trong năm 2021. Trong đó, theo nguồn thông tin từ Sở Y tế TPHCM, địa bàn đã chi hơn 4.000 tỷ đồng ngân sách địa phương cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong năm nay.

Bên cạnh đó, TPHCM cũng chi hơn 5.000 tỷ đồng từ các nguồn khác để phục vụ công tác phòng, chống dịch.