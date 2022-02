TPHCM: Điều tra vụ 1 tên trộm vào khu trọ lấy 3 xe máy ngày mùng 3 Tết

Sau sự việc, chủ nhà trọ đã trình báo đến Công an phường Hiệp Bình Chánh. Nhận tin báo, Công an phường đã lập hồ sơ chuyển Công an TP Thủ Đức thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Clip điều tra vụ 1 tên trộm vào khu trọ lấy 3 xe máy ngày mùng 3 Tết: