TPHCM điều tra hơn 7.500 tuyến đường để xây dựng bảng giá đất mới

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án xây dựng bảng giá đất lần đầu trên địa bàn TPHCM, áp dụng từ ngày 1/1/2026 theo quy định tại khoản 3 Điều 159 Luật Đất đai 2024.

Theo đó, TPHCM đang triển khai dự án điều tra, khảo sát giá đất trên toàn địa bàn để xây dựng bảng giá đất thống nhất lần đầu tiên. Đây sẽ là căn cứ quan trọng để tính thuế, phí, lệ phí và quản lý thị trường bất động sản, đồng thời tác động trực tiếp đến hoạt động đầu tư, xây dựng và giao dịch.

Theo kế hoạch, dự án sẽ tập trung điều tra, khảo sát và thu thập thông tin giá đất đến từng thửa, trên cơ sở vùng giá trị và thửa đất chuẩn. TPHCM sẽ xác định loại đất, khu vực, vị trí tại từng xã, phường, thị trấn; thống kê số lượng, phân loại thửa đất. Tổng hợp, phân tích, đánh giá việc áp dụng bảng giá đất hiện hành để hình thành bảng giá mới.

Trên cơ sở đó, các vùng giá trị sẽ được thiết lập, thửa đất chuẩn được lựa chọn, xác định giá cụ thể và xây dựng bảng tỉ lệ so sánh để hình thành bảng giá chi tiết. Việc điều tra sẽ tiến hành trên phạm vi toàn TPHCM, đơn vị cơ bản là cấp xã, phường. Kết quả ở cấp xã sẽ là cơ sở để tổng hợp số liệu cho TPHCM.