TPHCM điều chỉnh kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường tại cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn.

Theo UBND TPHCM, qua rà soát, đánh giá việc thực hiện một số công việc theo kế hoạch cải tạo chung cư cũ đã chậm so với thời hạn được giao và thực tiễn phát sinh một số tình tiết mới khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính.

Do đó, UBND TPHCM giao Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát các quy định pháp luật mới ban hành liên quan công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ.