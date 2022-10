TPHCM diễn tập xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự

Your browser does not support the video tag. Toàn cảnh buổi diễn tập (Video: Phương Nhi).

Sáng 30/10, Công an TPHCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các đơn vị liên quan, các sở ngành của thành phố, tổ chức diễn tập xử lý tình huống về an ninh trật tự kết hợp diễn tập Khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tại khu vực xung quanh một tòa nhà tái định trên đường Mai Chí Thọ, TP Thủ Đức.

Mục đích tổ chức diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy điều hành của cấp ủy, chính quyền cấp xã, cấp huyện, cấp thành phố trong xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự; kiểm tra khả năng ứng phó, xử lý tình huống, nâng cao khả năng phối hợp của các lực lượng công an, quân sự, ban ngành, đoàn thể và địa phương trong xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự.

Từ 6h sáng, lực lượng Cảnh sát giao thông, Kiểm soát quân sự cùng cơ quan chức năng của TP Thủ Đức đã dựng hàng rào, hạn chế xe lưu thông từ phía đầu nút giao lộ Mai Chí Thọ đến hết đường Trần Quý Kiên. Tất cả phương tiện, kể cả xe biển xanh không có phù hiệu của ban tổ chức, đều được lực lượng chức năng hướng dẫn, đề nghị quay xe đi lối khác.