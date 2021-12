TPHCM đề xuất mở lại đường bay quốc tế ngay trong tháng 12

Your browser does not support the audio element.

Ngày 8/12, ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã ký văn bản khẩn gửi Văn phòng Chính phủ về góp ý đối với dự thảo kế hoạch nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ với các nước.

UBND TPHCM cho hay, tính đến ngày 25/11, TPHCM cơ bản đã kiểm soát được dịch, đạt cấp độ 2 của dịch Covid-19. Bên cạnh đó, tỷ lệ người dân được tiêm vaccine Covid-19 ở mức cao, hệ thống y tế cũng sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị, vật tư, đã có kinh nghiệm xử lý các tình huống phát sinh trong phòng, chống dịch.