TPHCM đề xuất lập quy hoạch đô thị gần 680.000 ha

Ngày 1/10, Sở Xây dựng TPHCM cho biết, đơn vị này đã có văn bản số 9729 gửi Bộ Xây dựng xem xét một số nội dung tại Thông tư 17/2025/TT-BXD về ban hành định mức, phương pháp lập và quản lý chi phí cho hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn.

Theo Sở Xây dựng, Thông tư 17/2025 của Bộ Xây dựng về định mức chi phí lập nhiệm vụ, lập quy hoạch chung đô thị với diện tích tối đa là 360.000 ha. Tuy nhiên, TPHCM hiện nay có diện tích gần 680.000 ha.

Do đó, Sở Xây dựng đề xuất Bộ Xây dựng xem xét chấp thuận, hướng dẫn bổ sung quy mô lập quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chung thành phố trực thuộc Trung ương là 680.000 ha để phù hợp pháp lý quy hoạch, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và điều kiện thực tiễn định hướng quy hoạch phát triển TPHCM.