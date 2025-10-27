TPHCM đặt mục tiêu 'phổ cập AI' cho 2 triệu dân vào năm 2030

Kế hoạch cũng đặt yêu cầu 80% người học phải có khả năng ứng dụng ít nhất một công cụ AI vào công việc hoặc đời sống sau khi hoàn thành khóa học.

Giai đoạn 2028-2030 sẽ chứng kiến sự tăng tốc mạnh mẽ: Thành phố dự kiến đào tạo ít nhất 5% dân số mỗi năm, tức khoảng hơn 600.000 người. Mục tiêu đến năm 2030, chương trình sẽ tiếp cận được 15% dân số. Tính cả hai giai đoạn, con số tiếp cận tương đương với khoảng 2 triệu người.

Để đạt được các mục tiêu trên, UBND thành phố sẽ triển khai một loạt nhiệm vụ trọng tâm. Về nội dung đào tạo, kế hoạch nhấn mạnh việc phổ cập kiến thức không yêu cầu lập trình hay toán học phức tạp. Nội dung phải thực tế, dễ hiểu, được minh họa bằng các ví dụ thực tế và các ứng dụng AI đang triển khai ngay trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, chương trình sẽ chú trọng tích hợp nội dung về đạo đức và an toàn khi sử dụng AI.

Về phương thức thực hiện, bên cạnh các lớp học ngắn hạn (2-4 buổi/lớp) được tổ chức trực tiếp tại các cơ quan, nhà văn hóa hay UBND phường xã, thì trọng tâm là thành phố phải xây dựng 1 nền tảng học AI trực tuyến (MOOC). Nền tảng này được thiết kế để đáp ứng tiêu chuẩn truy cập (WCAG), thân thiện với người lớn tuổi và người ít dùng công nghệ, đồng thời tích hợp chức năng đăng nhập một lần (SSO) với tài khoản VNeID.

Kế hoạch cũng đặt trọng tâm công tác truyền thông, với mục tiêu phấn đấu đạt tỷ lệ 50% người dân hiểu đúng về AI và quan tâm đến chương trình, cùng với khoảng 1 triệu lượt tiếp cận AI trên truyền hình và nền tảng số.