TPHCM có thêm khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí rộng 780 ha

Trước đó, dự án Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí được UBND tỉnh Bình Dương cũ chấp thuận chủ trương đầu tư và giao cho Công ty CP Đầu tư công nghiệp Thadico Bình Dương, thuộc Tập đoàn Thaco là nhà đầu tư dự án.

Sau khi hoàn thành dự kiến tạo việc làm cho khoảng 32.200 lao động, trong đó khoảng 10.000 người có trình độ đại học trở lên. Trong khu công nghiệp sẽ có các trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm, trung tâm cơ khí chế tạo...

Khu vực Bình Dương cũ đang có 29 khu công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch hơn 12.745 ha, trong đó 28 khu đã đi vào hoạt động, thu hút hơn 3.250 dự án đầu tư, gồm gần 2.600 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 31,6 tỷ USD.

Sau khi sáp nhập với Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương, TPHCM mới hiện nay có 66 khu chế xuất và khu công nghiệp với tổng diện tích đất hơn 27.000 ha. Theo Quy hoạch tầm nhìn đến năm 2050, TPHCM sẽ có 105 khu chế xuất, khu công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch hơn 49.000 ha, là trung tâm công nghiệp hàng đầu của quốc gia.

Trong giai đoạn 2025 - 2030, các khu chế xuất và khu công nghiệp ở TPHCM đặt mục tiêu thu hút đầu tư đạt khoảng 21 tỷ USD, suất đầu tư bình quân thu hút đạt từ 8 -10 triệu USD/ha.