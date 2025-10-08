TPHCM chưa ghi nhận ca bệnh Chikungunya nhưng nguy cơ vẫn hiện hữu

Dù chưa phát hiện ca bệnh Chikungunya tại TPHCM, ngành y tế nhận định đây là bệnh truyền nhiễm từng lưu hành ở Việt Nam, cần tiếp tục giám sát và phòng ngừa chủ động. Bệnh do virus Chikungunya gây ra, lây truyền qua muỗi vằn (Aedes aegypti và Aedes albopictus), cùng loại muỗi gây sốt xuất huyết Dengue và Zika.

Phát hiện lần đầu năm 1952 tại Tanzania (châu Phi), Chikungunya thường bùng phát ở vùng nhiệt đới. Hiện virus đã xuất hiện tại hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, kể cả châu Âu. Muỗi cái nhiễm virus truyền bệnh sang người khi đốt; thời gian ủ bệnh 3-7 ngày. Người bệnh thường sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, phát ban, đau cơ, nhức đầu, mệt mỏi. Đa phần tự khỏi sau vài ngày hoặc vài tuần, nhưng một số trường hợp đau khớp kéo dài nhiều tháng. Bệnh chưa có thuốc đặc hiệu và vaccine.

Các nghiên cứu tại Việt Nam cho thấy, virus Chikungunya từng lưu hành tại Việt Nam. Giai đoạn 2010-2014, nghiên cứu của OUCRU và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM ghi nhận 4 ca nhiễm Chikungunya trong 8.105 trẻ sốt cấp tính, đều thuộc chủng ECSA, tương đồng với chủng phát hiện tại Campuchia năm 2011. Nghiên cứu huyết thanh năm 2015 cho thấy, 10% mẫu tại TPHCM và An Giang có kháng thể Chikungunya, 7,97% ở Đắk Lắk và 3,72% ở Huế. Điều này cho thấy bệnh từng lây truyền nhẹ trong cộng đồng từ thập niên 1980.