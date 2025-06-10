TPHCM chi tiền tỷ kiểm định gần 200 chung cư cũ

Theo đó, Sở Xây dựng đã tổng hợp danh sách đề xuất 186 chung cư cũ cần kiểm định. Trong đó có 56 chung cư chưa kiểm định và 130 chung cư cũ đề xuất kiểm định lại.

Trong số 130 chung cư đã kiểm trước đây, đa số được kiểm định trong giai đoạn năm 2016 - 2017 có kết quả kiểm định cấp C, chưa xác định có thuộc trường hợp phải phá dỡ hay không theo Luật Nhà ở năm 2023 nên cần thực hiện kiểm định, đánh giá lại chất lượng công trình.

Đối với các chung cư cũ đã được kiểm định trong giai đoạn năm 2016 - 2017 có kết quả kiểm định cấp B, Sở Xây dựng đề xuất không kiểm định lại trong thời điểm này do chưa cần thiết.