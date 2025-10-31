TPHCM chỉ còn 9% căn hộ có giá bán dưới 3 tỷ đồng

Việc chênh lệch giá giữa TPHCM và vùng ven hiện lên tới 50 - 70%, trong khi hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện như cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, Vành đai 3… tạo động lực để người dân dịch chuyển ra ngoài trung tâm, vừa giảm áp lực chi phí, vừa cải thiện chất lượng sống.

Trong khi giá nhà tại TPHCM tiếp tục lập đỉnh, các khu vực giáp ranh như Bình Dương (cũ) lại trở thành điểm đến mới của người mua nhà. Riêng Bình Dương (cũ) chỉ 9 tháng đầu năm 2025 đã có gần 11.000 căn hộ giá dưới 60 triệu/m2 mở bán và trở thành “vùng đệm” hấp dẫn cho người có thu nhập trung bình.

Giá tăng không chỉ ở dự án mới mà còn lan sang thị trường thứ cấp, nơi mỗi mét vuông căn hộ đã chạm 60 triệu đồng. Dù giao dịch tăng hơn 60% so với quý trước, tỷ lệ hấp thụ lại giảm còn 68%, phản ánh tâm lý thận trọng của người mua trong bối cảnh giá liên tục leo thang.

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc Bộ phận nhà ở CBRE cho biết, tại TPHCM các dự án có giá trên 120 triệu đồng/m2 ngày càng phổ biến, đẩy toàn thị trường nghiêng hẳn về phân khúc cao cấp. Trong khi đó, nguồn cung căn hộ tầm trung, vốn phục vụ nhóm khách hàng mua để ở đã gần như “mất hút”.

Nguồn cung trên thị trường chủ yếu tập trung vào phân khúc cao cấp khiến người dân khó tiếp cận.

Đối với những đô thị lớn như TPHCM, quy mô dân số hiện nay rất cao, điều đó đồng nghĩa với việc, nhu cầu về nhà ở thực của phần lớn người dân cũng không ngừng gia tăng. Dẫu vậy, nguồn cung trên thị trường chủ yếu tập trung vào phân khúc cao cấp, khiến những người có nhu cầu ở thực thuộc phân khúc trung cấp, đặc biệt là các gia đình trẻ hay người có thu nhập trung bình, gần như không thể tiếp cận được.

Đáng chú ý, số liệu của DKRA Group cho thấy, trong hơn 2.000 giao dịch 9 tháng đầu năm, 70% là nhà đầu tư, chỉ 30% là người mua để ở. Giao dịch chủ yếu xoay quanh nhóm khách hàng đã sở hữu từ hai bất động sản trở lên, mua để tích sản hoặc lướt cọc hưởng chênh lệch.

Trong khi đó, VARS IRE ghi nhận 80% lượng căn hộ chào bán có giá trên 80 triệu đồng/m2, trong khi phân khúc bình dân, vốn là “xương sống” của thị trường bất động sản, gần như biến mất suốt 3 năm qua.