TPHCM cấp sổ hồng cho loạt dự án ở Khu đô thị Thủ Thiêm

Chiều 29/8, Tổ công tác 5013 do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM Nguyễn Toàn Thắng làm Tổ trưởng, đã làm việc với một số chủ đầu tư để gỡ vướng một số dự án bất động sản, nhằm cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Phải có cam kết bổ sung

Cụ thể, Tổ công tác 5013 gỡ vướng cho dự án Khu nhà ở thấp tầng Khu II và Khu III trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh, TPHCM) do Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh làm chủ đầu tư.

Trong đó, khu biệt thự (khu II) có 177 nền, đề nghị cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà 64/177 căn biệt thự. Khu nhà ở liên kế (Khu III) có 222 nền, đề nghị cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà 141/222 căn liên kế.

Dự án của Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh làm chủ đầu tư sẽ được cấp sổ đỏ.

Khu nhà ở thấp tầng khu II và khu III thuộc một phần dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm do Địa ốc Đại Quang Minh làm chủ đầu tư để thanh toán hợp đồng xây dựng - chuyển giao (hợp đồng BT) dự án xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Công trình đã được chủ đầu tư và đơn vị thi công nghiệm thu công trình xây dựng, đưa vào sử dụng năm 2018.