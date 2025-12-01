TPHCM cấp phép xây dựng điện tử, không tiếp nhận hồ sơ giấy

Sở Xây dựng TPHCM ban hành cẩm nang hướng dẫn về thành phần hồ sơ, quy trình tiếp nhận giải quyết cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ để UBND phường, xã, đặc khu triển khai thực hiện thống nhất trên toàn địa bàn. Đồng thời phổ biến trên các kênh truyền thông đại chúng để người dân biết và dễ dàng thực hiện.

Phối hợp với UBND phường, xã, đặc khu Côn Đảo và các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp các khó khăn vướng mắc, bất cập trong công tác giải quyết cấp phép xây dựng cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, để đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Ngoài ra, UBND TPHCM cũng giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tư pháp khẩn trương tham mưu đề xuất trình UBND TPHCM ban hành quyết định phân cấp, ủy quyền cấp giấy phép xây dựng và quy mô, thời hạn tồn tại của công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn (giấy phép xây dựng tạm) trên địa bàn, trình UBND thành phố trước ngày 31/10.

Sở Xây dựng cũng phải khẩn trương triển khai kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về bố trí, sắp xếp lực lượng nhằm tăng cường quản lý trật tự xây dựng và đô thị trên địa bàn. Đồng thời chủ trì tổ chức hội nghị quản lý trật tự xây dựng và đô thị trên toàn địa bàn trong tháng 12/2025.

Sở Quy hoạch Kiến trúc cũng được UBND TPHCM giao trước ngày 31/10 trình UBND TPHCM kết quả thực hiện chỉ đạo về việc lập điều chỉnh, thay thế quyết định số 56/2021 về ban hành quy chế quản lý kiến trúc TPHCM.