TPHCM cần đề xuất một nghị quyết mới mạnh hơn về chính sách đặc thù

Chiều 17/12, ông Phan Văn Mãi, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch UBND TPHCM, chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố. Ngoài đưa ra những nhận xét, đánh giá các hoạt động của đoàn trong năm vừa qua, các đại biểu cũng đưa ra những góp ý về phương hướng, nhiệm vụ, những vấn đề cần khắc phục trong năm 2022.

Việc đổi mới hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri và chuẩn bị cho việc xây dựng Nghị quyết về cơ chế đặc thù mới, thay thế Nghị quyết 54 của Quốc hội là những vấn đề chính được các đại biểu quan tâm. Các đại biểu cũng kỳ vọng trong năm 2022, các tâm tư, nguyện vọng, bức xúc kéo dài của người dân sẽ được nắm bắt kịp thời, có hướng giải quyết dứt điểm.

Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM (Ảnh: H.K.).

Chuẩn bị Nghị quyết thay thế Nghị quyết 54

Đóng góp ý kiến cho hoạt động năm 2022 của Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM, ông Trần Hoàng Ngân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố, cho rằng, trong công tác xây dựng pháp luật của năm 2022, đoàn cần tập trung chuẩn bị nghị quyết thay thế cho Nghị quyết 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố. Ông Ngân nhấn mạnh, đây là công việc chính của UBND TPHCM, tuy nhiên, các đại biểu cần có sự gắn kết trong khâu chuẩn bị.