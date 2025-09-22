TPHCM cấm xe qua hầm Thủ Thiêm trong 3 ngày, công bố lộ trình thay thế

Ngày 22/9, thông tin từ Sở Xây dựng TPHCM cho biết, đơn vị vừa thống nhất phương án điều chỉnh giao thông qua đường hầm sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm) nhằm phục vụ công tác diễn tập PCCC&CNCH.

Hầm Thủ Thiêm dài gần 1.500m, nối đại lộ Mai Chí Thọ (TP Thủ Đức) với đại lộ Võ Văn Kiệt (quận 1), là công trình hầm vượt sông dài nhất Đông Nam Á.