TPHCM bố trí các khu đất rộng hàng trăm héc ta làm nhà ở xã hội

Như vậy, dự kiến trong năm 2025, TPHCM sẽ hoàn thành 9.896 căn nhà ở xã hội, đạt 75,9% kế hoạch năm 2025. Cả giai đoạn 2021-2025, TPHCM dự kiến hoàn thành 14.999 căn, đạt 82,7% kế hoạch 5 năm (trong đó, giai đoạn 2021-2024 hoàn thành 5.103 căn, năm 2025 dự kiến hoàn thành 9.896 căn).

Theo đại diện Sở Xây dựng TPHCM, trong thời gian qua, đơn vị đã tập trung rà soát, bổ sung quỹ đất quy hoạch nhà ở xã hội đến năm 2040 làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Trong đó, tập trung bố trí các khu đất có diện tích lớn từ 100 ha đến 200 ha và tiếp tục rà soát, bổ sung quỹ đất nhà ở xã hội giai đoạn 2030-2040 tại 2 khu vực Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu trong quá trình lập Quy hoạch chung TPHCM.