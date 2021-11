TPHCM: Bắt nhóm người thu tiền giữ xe trái phép gần BV Đại học Y Dược

Theo đó, tiếp nhận phản ánh về nhóm người có hành vi hù dọa tài xế ô tô đến thăm, khám chữa bệnh tại Bệnh viện ĐH Y Dược nếu không đưa tiền giữ xe thì sẽ bị bẻ gương, làm trầy xước xe, buộc nhiều người phải đưa tiền cho nhóm đối tượng. Nhóm người này còn táo tợn “bao đậu xe từ sáng tới chiều không bị Công an xử lý”, mặc dù tuyến đường Tản Đà ở khu vực này được cơ quan chức năng giao cho lực lượng Thanh niên xung phong thu phí đậu ô tô theo giờ.

Ban chỉ huy Công an Quận 5 đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ nhanh chóng xác minh làm rõ. Ngày 1-11, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận phối hợp với Công an phường 11 triệu tập, đưa 9 người liên quan về làm việc.