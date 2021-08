TPHCM: Bắt 3 bị can liên quan vụ sản xuất, buôn bán thuốc điều trị COVID-19 giả

Thuận làm việc với cơ quan chức năng.

Ngày 25/8, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Đức Thuận (46 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu), Dương Quốc Chính (51 tuổi; ngụ quận Gò Vấp) và Nguyễn Thị Kim Tuyến (40 tuổi, ngụ quận 11) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, phòng bệnh.