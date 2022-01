Your browser does not support the audio element.

TP Uông Bí tạm dừng hoạt động không thiết yếu tại hai phường chuyển màu cam (Ảnh: TP Uông Bí).

Theo đó, kể từ 12h00 ngày 3/1, tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao giải trí tại các địa điểm công cộng trên địa bàn phường Phương Đông, Yên Thanh gồm: