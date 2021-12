TP Uông Bí nói việc lỗi phần mềm khiến người dân khai báo y tế khó khăn

Your browser does not support the audio element.

Người dân gặp khó khi khai báo y tế do lỗi phần mềm, hệ thống (Ảnh: CTV).

Trao đổi với Dân trí sáng nay (31/12), một lãnh đạo TP Uông Bí xác nhận, thành phố đã nhận được phản ánh của người dân về việc gặp khó khăn khi thực hiện khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch bệnh trên.

Cũng theo vị lãnh đạo này, việc người dân gặp khó khăn là do có thời điểm phần mềm PC-Covid hoặc hệ thống khai báo điện tử bị lỗi. Trong khi người dân qua chốt lại quá đông. Trong trường hợp cấp bách như trên, để tránh ùn tắc cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người dân qua chốt, thành phố đã chỉ đạo lực lượng chức năng tại đây có biện pháp xử lý linh hoạt.