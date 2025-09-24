TP. Huế: Cầu vượt cửa biển Thuận An sắp thông xe kỹ thuật

Sau khi hoàn thành, đây sẽ là cây cầu vượt biển dài nhất miền Trung. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy hình thành các đô thị ven biển, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội cũng như cải thiện và nâng cao đời sống của người dân TP. Huế.

Dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa biển Thuận An được khởi công xây dựng từ tháng 3/2022 với tổng mức đầu tư gần 3.500 tỷ đồng. Giai đoạn 1 có quy mô từ cầu Tam Giang đến cầu qua cửa biển Thuận An, kết thúc tại nút giao Quốc lộ 49B thuộc phường Thuận An.