TP. Huế: Cầu vượt cửa biển Thuận An sắp thông xe kỹ thuật

Sau khi hoàn thành, đây sẽ là cây cầu vượt biển dài nhất miền Trung. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy hình thành các đô thị ven biển, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội cũng như cải thiện và nâng cao đời sống của người dân TP. Huế.
Dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa biển Thuận An được khởi công xây dựng từ tháng 3/2022 với tổng mức đầu tư gần 3.500 tỷ đồng. Giai đoạn 1 có quy mô từ cầu Tam Giang đến cầu qua cửa biển Thuận An, kết thúc tại nút giao Quốc lộ 49B thuộc phường Thuận An.
|Cầu vượt biển Thuận An (TP .Huế) dài nhất miền Trung. Ảnh nguồn:HN Huế
Giai đoạn 2 có chiều dài khoảng 7,75 km, tính từ vị trí nút giao Quốc lộ 49B tại km54+530 thuộc phường Thuận An theo hướng tuyến mới rẽ về bên trái tuyến quốc lộ 49B, đi ra gần bờ biển và kết thúc tại km62+304 thuộc địa phận thôn Kế Sung, xã Phú Vinh.
Giai đoạn 3 sẽ được thực hiện trên chiều dài 6,27 km, được tính từ nút giao quốc lộ 49B thuộc xã Phú Lộc đến nút giao với đường ven sông Bù Lu thuộc xã Chân Mây - Lăng Cô.
Kết cấu công trình được xây dựng bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, sử dụng kết cấu dầm, cáp hỗn hợp cho các nhịp chính với nhịp lớn nhất dài 218 m. Một trong những điểm nhấn của công trình chính là tháp chữ A cùng hệ thống dây văng. Nhịp thông thuyền của cầu cao hơn 40 m, bảo đảm tàu lớn ra vào cửa Thuận An.
Phần lan can bằng thép cao hơn 1 m đã được lắp đặt, vỉa hè được lát gạch hoàn chỉnh. Hệ thống cột đèn trên cầu vượt cửa biển Thuận An hiện cũng đang dần hoàn thiện, gồm đèn đường hai bên và đèn trang trí gắn trên các dây văng tạo điểm nhấn về đêm.
Cầu vượt cửa biển Thuận An có chiều dài 2,36 km, rộng 20 m với 4 làn xe, riêng các nhịp chính rộng 23,5 m. Theo kế hoạch, cầu thông xe kỹ thuật vào ngày 2/9 vừa qua, song đường dẫn lên cầu chưa hoàn thành, nên đã chậm tiến độ đề ra.
Nằm bắc qua cửa biển, nối 2 làng Thai Dương Hạ và Thai Dương Thượng (phường Thuận An) là cây cầu vượt biển dài nhất miền Trung.