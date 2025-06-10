TP Hồ Chí Minh: Tạm ngưng lưu thông ôtô trên đường Lê Lợi từ ngày 6 đến 13/10

06/10/2025 21:48

Ngày 6/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hồ Chí Minh thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường Lê Lợi nhằm phục vụ Tuần lễ “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” năm 2025.

TP Hồ Chí Minh tạm ngưng lưu thông ôtô trên đường Lê Lợi nhiều ngày.

Theo đó, làn ôtô trên đường Lê Lợi, đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến Pasteur, sẽ tạm ngưng lưu thông từ ngày 6 đến hết ngày 13/10. Trong thời gian này, người dân có thể di chuyển vào làn hỗn hợp của đường Lê Lợi hoặc đi theo các tuyến đường song song, liền kề như Hàm Nghi và Lê Thánh Tôn để tránh ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Các tuyến đường giao cắt như Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi, Phan Bội Châu… vẫn được phép lưu thông bình thường.

Phòng CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi qua khu vực này cần giảm tốc độ, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống báo hiệu giao thông để đảm bảo an toàn.

Căn cứ tình hình thực tế, lực lượng CSGT sẽ tổ chức điều tiết, phân luồng linh hoạt nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân trong thời gian diễn ra sự kiện.

