TP Hồ Chí Minh: Tạm ngưng lưu thông ôtô trên đường Lê Lợi từ ngày 6 đến 13/10

TP Hồ Chí Minh tạm ngưng lưu thông ôtô trên đường Lê Lợi nhiều ngày.

Theo đó, làn ôtô trên đường Lê Lợi, đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến Pasteur, sẽ tạm ngưng lưu thông từ ngày 6 đến hết ngày 13/10. Trong thời gian này, người dân có thể di chuyển vào làn hỗn hợp của đường Lê Lợi hoặc đi theo các tuyến đường song song, liền kề như Hàm Nghi và Lê Thánh Tôn để tránh ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Các tuyến đường giao cắt như Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi, Phan Bội Châu… vẫn được phép lưu thông bình thường.