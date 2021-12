TP.Hồ Chí Minh: Sẽ thí điểm dạy học trực tiếp cho học sinh lớp 1, 9, 12

Từ ngày 10/12, thực hiện hướng dẫn an toàn cho học sinh khi trở lại trường học trực tiếp.

Đối với huyện Cần Giờ: Trường Mầm non Thạnh An, Trường Tiểu học Thạnh An, Trường THCS – THPT Thạnh An học trực tiếp ở tất cả các khối lớp từ ngày 13/12.

Sau khi hết 2 tuần thí điểm, từ ngày 27/12, các trường phải tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm việc dạy học trực tiếp. Từ đó. Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Y tế tham mưu UBND TP xem xét và quyết định tiếp tục mở rộng dần hoặc tổ chức dạy học trực tiếp toàn thành phố từ ngày 3/1.