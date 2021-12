TP. Hồ Chí Minh: Phụ huynh lo lắng khi học sinh lớp 1 học trực tiếp, đại diện thành phố nói gì?

Theo kế hoạch của UBND TP. Hồ Chí Minh, từ ngày 13-25/12, thành phố sẽ thí điểm dạy học trực tiếp cho học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12. Riêng địa bàn Cần Giờ, học sinh tất cả các khối sẽ được đến trường. Việc tổ chức dạy học trực tiếp ở một số khối lớp nhằm để cơ sở giáo dục đào tạo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Sau đó, sẽ tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi tổ chức dạy học trực tiếp đại trà.

Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, cho hay đi học là quyền lợi của toàn thể học sinh. Thành phố đã rất cân nhắc dựa trên nội dung liên quan đến chương trình giáo dục nên mới cho phép thí điểm dạy học trực tiếp cho học sinh lớp 1 vào ngày 13/12.

Theo ông Dũng, đây là khối học sinh mới chuyển từ bậc mầm non lên. Do dịch Covid-19 các em chưa được đến trường ngày nào kể từ ngày 10/5 đến nay. Việc học trực tuyến gặp nhiều khó khăn. Mặt khác đây năm đầu tiên các em học chương trình giáo dục phổ thông mới (chương trình năm 2018). Trong khi các em học sinh lớp 2 đã học được một năm, thì học sinh lớp 1 chưa học trực tiếp ngày nào. Do vậy sẽ rất thiệt thòi cho học sinh lớp 1 nếu không được đi học trực tiếp trong khi chương trình rất cần có sự hướng dẫn trực tiếp của các thầy cô giáo ở những bài học vỡ lòng.