TP.Hồ Chí Minh gửi kiến nghị, phải chờ bộ gật đầu

Thực tế, lượng khách quốc tế đến TP.HCM hàng năm chiếm khoảng 50% lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Ngành du lịch TP.HCM được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn khi đóng góp hơn 10% vào GRDP của TP trước giai đoạn dịch bệnh. Tuy nhiên, do tác động của dịch bệnh, tại TP, tổng thu từ du lịch 11 tháng năm 2021 đạt 42.677 tỷ, giảm 44% so với năm 2020 và giảm tới 69% so với 11 tháng năm 2019. Việc sớm đón dòng khách ngoại quốc trong điều kiện an toàn sẽ giúp khôi phục ngành "công nghiệp không khói" này.

Liên quan tới lộ trình đón khách quốc tế, bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch TP.HCM, cho hay, địa phương đã có văn bản kiến nghị Chính phủ và Bộ, ngành liên quan về việc thí điểm mở cửa cho quốc tế, sử dụng hộ chiếu vắc xin từ tháng 12/2021. TP.HCM mong Bộ VH-TT-DL và Tổng Cục Du lịch sớm lấy ý kiến các Bộ ngành, trình Thủ tướng Chính phủ để đưa TP trở lại thành điểm đến của du khách quốc tế.

Trong khi đó, ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, cho rằng, thời điểm hiện tại cần tập trung đảm bảo an toàn tại điểm đến và cho khách du lịch, định hướng chung trong giai đoạn phục hồi 2021-2023, du lịch Việt Nam lấy du lịch nội địa làm trọng tâm khai thác.

Bộ VH-TT-DL sẽ đánh giá các điều kiện cần thiết, xem xét việc mở cửa, đón khách du lịch quốc tế tại TP.HCM trong thời gian tới. Trong đó, yếu tố an toàn vẫn phải được đặt lên hàng đầu. Từ an toàn tại tuyến điểm đến an toàn trong chuỗi dịch vụ, an toàn trong điều hành tour và công tác kiểm soát.

Trần Chung