TP. Hồ Chí Minh dự kiến mở cửa trường học thế nào?

Mục tiêu đặt ra là đảm bảo an toàn khi tổ chức hoạt động giáo dục đào tạo trực tiếp tại các cơ sở giáo dục phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19.

Tâm lí người dân còn lo lắng về an toàn khi cho trẻ đến trường, cần có phương án từng bước, ưu tiên khối nhỏ (để người lớn đi làm), chính khóa, kết hợp với công tác truyền thông, để người dân hiểu, đồng tình đưa trẻ đến trường.

Sở GD&ĐT cho biết giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên bắt đầu học trực tuyến từ ngày 1/9/2021 (trung học) và 8/9/2021 (tiểu học). Ngành giáo dục thành phố xác định việc học trực tuyến sẽ kéo dài trong học kỳ I. Giáo dục mầm non chưa bắt đầu năm học mới.

Phương án cho các cấp độ dịch

Phương án mở cửa trường học cho học sinh học trực tiếp của Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh như sau:

Địa bàn cấp độ 1 và 2 (nguy cơ thấp và trung bình) tổ chức dạy học trực tiếp; không tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài nhà trường. Những cơ sở giáo dục ngoài công lập nếu đảm bảo các điều kiện an toàn, được Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 chấp thuận có thể bố trí nội trú, bán trú, xe đưa rước học sinh.

Đảm bảo giãn cách, đảm bảo đánh giá an toàn theo bộ tiêu chí đánh giá an toàn Covid-19 trong ngành giáo dục do UBND thành phố ban hành. Củng cố các điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị, phương tiện để sẵn sàng chuyển sang các hình thức dạy học qua Internet khi dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Các cơ sở giáo dục đại học được tổ chức dạy học trực tiếp nếu đáp ứng Bộ tiêu chí an toàn trường học, đảm bảo đội ngũ nhà giáo và sinh viên tham gia dạy - học trực tiếp đã được tiêm đủ liều vaccine, đảm bảo các quy định phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương.