TP.HCM xử phạt hơn 6.200 người trong 1 tuần tăng cường giãn cách xã hội

Cũng tại họp báo, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) TP.HCM cho biết, MTTQ đã cấp 4.650 giấy đi đường cho các tổ chức, cá nhân tham gia công tác thiện nguyện trên địa bàn.

Theo ông Tuấn, Trung tâm An sinh TP.HCM đã hình thành đội shipper tình nguyện, chia xuống các phường, xã để cùng lực lượng quân sự trao quà cho dân. Trung tâm An sinh cũng triển khai lực lượng SOS để tiếp nhận thông tin phản ánh khẩn cấp qua Tổng đài 1022 và gửi túi an sinh cho các hộ dân. Đến nay, trên 6.000 túi quà an sinh đã được trao thông qua phản ánh đến Tổng đài 1022.

Về công tác vận động giảm giá trọ cho người thuê, ông Tuấn cho biết, thành phố hiện có trên 79.000 chủ nhà trọ với trên 643.000 phòng trọ. Trong kế hoạch, Trung tâm An sinh cố gắng vận động trên 50% số chủ trọ giảm giá cho người thuê. Hiện đã có 20.000 chủ nhà trọ miễn giảm tiền thuê cho người có hoàn cảnh khó khăn.

MAI THÚY